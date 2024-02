Operazione Antidroga | 24 Arresti in Italia per Reti di Traffico di Droghe

(Di martedì 6 febbraio 2024) Torino - Nelle prime luci dell'alba, un'imponentecondotta dalla Guardia di Finanza di Torino e dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (Scico) di Roma, sotto il coordinamento della Procura - Direzione Distrettuale Antimafia torinese, ha portato all'arresto di ventiquattro individui, siani che albanesi, ritenuti coinvolti in due diverse associazioni per delinquere dedicate ale alla vendita di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e marijuana. Il blitz ha visto la partecipazione attiva delle Fiamme Gialle, non solo del Piemonte ma anche delle regioni della Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo, dimostrando una sinergia tra forze dell'ordine a livello nazionale. Secondo le indagini condotte, un gruppo diretto da un 58enne albanese, residente nel ...

SUD Pontino – Molti degli indagati erano conosciuti per essere considerati affiliati o vicini al clan Mendico Antinozzi o per essere stati ... (temporeale.info)

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Il gruppo yemenita Houthi, sostenuto dall'Iran, ha dichiarato di aver condotto due operazioni militari nel Mar Rosso attaccando "la nave statunitense Star Nasia e la nave ...Interventi della polizia in un’abitazione a San Cesareo e in una zona isolata in via del Castagneto: tre dei quattro arrestati sono 20enni ...Hashish e marijuana per un valore complessivo di 400mila euro. Avrebbero fornito 800mila dosi da mettere sul mercato. Impegnati gli agenti del commissariato Appio. Impiegata anche la squadra cinofili ...