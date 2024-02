OnePlus ci spiega perché non ha allungato il supporto software come altri

OnePlus potrebbe rivoluzionare il design dei suoi smartphone con OnePlus 13, che potrebbe avere un design del tutto nuovo e una variante compatta.Abbiamo provato per voi il nuovo OnePlus 12R, uno smartphone con hardware da top di gamma...del 2023. Come si comporta nell'uso quotidiano Ve lo raccontiamo in questa recensione ...OnePlus ha confermato l'introduzione della Master Mode di Hasselblad su OnePlus 12 e di Android 14 su OnePlus Open con l'ultimo aggiornamento.