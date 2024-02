Omicidio Gregnanini Azione disciplinare contro il killer Cazzanti La difesa | Archiviare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il procedimentoaperto dal Comune nei confronti del suo (ex) dipendente Michele"deve essere archiviato". Il motivo lo scrive a chiare lettere l’avvocato Rita Gavioli dello studio Anselmo in un atto inviato all’Ufficio procedimentidi Palazzo municipale il 24 gennaio: "Nel caso di specie – si legge – non ricorre nè un grave fatto illecito di rilevanza penale, in quantoè stato assolto per non essere al momento del fatto imputabile, trovandosi in uno stato di infermità di mente tale da escludere la capacità di intendere e volere. Nè conseguentemente ricorre alcun comportamento intenzionale". Rewind. Tre marzo 2022, piazzetta Schiatti, cuore del centro storico: da una Glok Fab 130 partono otto colpi, uno dei quali a segno,il dipendente comunale ...