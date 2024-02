Omicidio Alice Neri | parte domani il processo | “Robusti indizi contro Gaaloul | la madre vuole giustizia”

La denuncia del sindacato di polizia penitenziaria: “Organici insufficienti, evitata per un soffio una carneficina”. Sul posto anche il pm di turno, (repubblica)

L’omicidio di Alice Scagni non poteva essere immaginabile per nessuno, almeno fino a poche ore dal delitto. Lo scrive la corte di assise di Genova ... (ilgiornaleditalia)

Alberto Scagni è uscito dall'ospedale ed è stato trasferito al carcere di Torino dopo l'ennesimo pestaggio in cella. Nel 2022 ha ucciso la sorella ...Il 42enne a novembre era stato picchiato, sequestrato e ridotto in coma da due compagni di cella a Sanremo. Aveva già subito un’altra aggressione in precedenza a Genova. Su entrambe le vicende stanno ...Alberto Scagni lascia l'ospedale dopo il pestaggio dei due compagni di cella a Sanremo: è stato ora trasferito nel carcere di Torino ...