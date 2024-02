Omaggio alla Bellezza e al Bellessere da Montecarlo al Festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) - Roma 6 febbraio 2024 - All'insegna dellae dell'impegno dellaFondazione E-Novationa raccontare il Bel Paese, che sembra fermarsi nella settimana deldi. Il main stream, la politica, tutti guardano ae non sono poche le imprese che adottano iniziative di comunicazione per profittare dell'attenzione mediatica e della premialità dell'algoritmo di Google. Ci pensa da anniMassimo Lucidi, Presidente della Fondazione E-Novation, che porta una conversazione salottiera anell'esclusiva cornice dell'Hotel des Ventes di Monte Carlo. Col patron Franck Baille, per annunciare la nascita della filiale italiana, a Parma della casa d'asta europea, di riferimento nel mondo dell'arte classica e contemporanea. Una conversazione sullanella sede monegasca, guidata da un filosofo, per impreziosire con un ragionamento sulla consapevolezza e la responsabilità, lo sguardo alle opere che saranno presto in asta e gli ambiziosi obiettivi di aprire una filiale italiana. Aprirà il salotto, Ugo Biacchi apprezzato collezionista ed esperto di arte, direttore generale di Towards the Sun srl, filiale italiana di Hotel des Ventes de Monte Carlo. Numerose presenze di rilievo: l'imprenditrice bresciana Anna Pasotti, Presidente di Sostenibilità d'impresa srl che spiegherà la realtà del lusso sostenibile - che amiamo sottolineare come eleganza - e l'importanza della figura del collezionista nella delicata filiera della manutenzione, conservazione e trasmissione generazionale dei beni culturali. Un tema quello degli investimenti che coinvolge un altro esperto, consulente di finanza sostenibile ed energia rinnovabile, Marco Sturlese che interviene per portare all'attenzione di tutti le ultime applicazioni nel settore energetico, ma anche le opportunità finanziarie di scegliere l'innovazione come stile di vita. Aanche Armando Lanza, imprenditore internazionale con interessi anche nell'arte. Suo il polo espositivo Giardini della Versilia. Ma pure Massimo Racco imprenditore edile di successo attivo nel campo immobiliare e della "ristrutturazione terra cielo", perché lapassa per un rapporto corretto con l'ambiente, nel segno di un riequilibrio del consumo di suolo. Arte e Paesaggio fanno, ma con il doppio appuntamento, promosso dFondazione E-Novation, ladiventa pure "": a, martedì nella Clinica Podomedica "Foot & Ankle Clinics", Luca Avagnina padrone di casa, podiatra riconosciuto e operante a livello internazionale, con studi a Roma e a Milano, ha realizzato una clinica dedicata allo studio integrato e multidisciplinare del piede. Ogni patologia dell'arto, significativo ed emblematico del "percorso di vita" di una persona, può essere trattato in modo personale e mirato dal podiatra. Il piede, un sistema complesso, un "universo" che merita di essere conosciuto e valorizzato. Il piede diventa metafora di complessità ma pure di approccio multidisciplinare per capire il mondo nel quale ci agitiamo. E il riferimentosalute resta forte, perché si realizza il secondo appuntamento di formazione di, coordinato da Riccardo Giordano Buono con la partecipazione attiva del Gruppo Monti Salute Più che annuncia come le terme rappresentino pure l'avanguardia delle cure innovative per la foniatria. Innovative solo perché le conoscono in pochi, a volte neanche i professionisti del bel canto...è il progetto dedicato all'educazioneSalute nato dall'intuizione del giornalistaMassimo Lucidi su come fosse necessario educare all'alimentazione e allo sport offrendo una lezione di stile di vita che potesse portaresalute dalle persone e al benessere psicofisico. Aperinterverrà anche Francesco Morra sindaco di Pellezzano e consigliere provinciale a Salerno e Giuseppe Villani già vicecampione mondiale di Pizza a due, pizzaiolo franciacortino di successo con 8 locali che richiamanocreatività, al gusto etradizione che sono i Valori espressi nel proprio impegno. Per tutti foto e interviste con il filosofo Pietro Tagliavini davanti l'Ariston. "Daè un attimo e un doppio appuntamento nel nome dellache va custodita apprezzata e valorizzata ci riempie di gioia" spiegaMassimo Lucidi. "Con un partner di rilievo come una delle più importanti case d'asta europee HVMC che ci saprà emozionare con opere e professionalità di livello, con ospiti di valore e con i giovani della Fondazione che animeranno gli incontri abbiamo introdotto dei bei momenti di confronto e crescita personale in occasione deldella Canzone che mette in riflettoriRiviera e ai punti di forza del Paese. Una superpotenza dell'economia circolare” come ci spiega sempre Anna Pasotti. “Tante le Luci che raccontiamo insieme. Dovremo poi affrontare i dubbi che ci stanno insorgendo su come vengano spesi soldi pubblici... ma questa è una storia che tratteremo dopo" continua Lucidi. Gli eventi disono realizzati senza contributi pubblici, ma solo graziepartecipazione e impegno di associazioni e filantropi che onorano la comune mission di promuovere la Cultura della Vita, della quale laè biglietto da visita. Tra questi, in primo luogo, l'avvocato Ezio Bonanni Presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto che, non solo difende le vittime di malattie derivanti da sostanze cancerogene e pericolose ma, è molto attivo nelle battaglie civiche e ambientali promuovendo partecipazione e consapevolezza giuridica. L'evento& Fairplay gode del patrocinio del Comitato italiano del Fairplay del CONI presieduto da Ruggero Alcanterini. Massimo Lucidi 339 877 2770 [email protected]