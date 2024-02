Omaggio a Kurt Hamrin | Antognoni | “Firenze lo deve ricordare con una dedica importante”

(Di martedì 6 febbraio 2024). Eravamo in tanti, stamani 6 febbraio 2024, nella sala monUmentale del Franchi. Ognuno con i suoi ricordi. O con la curiosità di conoscere il grande campione di ieri, com'è stato per l'intera rosa della Fiorentina di oggi con lo staff tecnico guidato da Vincenzo Italiano. I viola di oggi, con sguardo partecipe, hanno portato il saluto e il segno di vicinanza ai familiari del "grande viola" che se n'è andato L'articolo proviene daPost.

Grande sorpresa oggi pomeriggio nella redazione di Radio FirenzeViola: Stefan Schwarz, ex Fiorentina dal 1995 al 1998, è venuto a trovarci. Lo svede è ripartito dal ricordo del ...Omaggio a Kurt Hamrin. Eravamo in tanti, stamani 6 febbraio 2024, nella sala monmentale del Franchi. Ognuno con i suoi ricordi. O con la curiosità di conoscere, com'è stato per l'intera rosa della Fio ...Antognoni è stato sollecitato dai cronisti sull’intitolazione di una via o di una pizza di Firenze a Hamrin: "A volte basta il ricordo della gente, quello è importante. Poi mi sembra anche doveroso ...