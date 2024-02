Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | l’impresa per la pista da bob | “Siamo convinti di riuscirci nei tempi previsti”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sembra finito, almeno per ora, il tormentone riguardo ladi bob delledi. Il budello ci sarà e sarà in Italia: accettata infatti la proposta di restaurare (praticamente ricostruire da zero) quello di. Scelta la società che si occuperà dei lavori:Pizzarotti. I numeri: investimento di 81 milioni di euro, 625 giorni di cantiere, lunghezza di 1.650 metri (comprensiva di outrun) e si snoderà in 16 curve per un dislivello di 110 metri. Il commento del presidente della ditta Paolo Pizzarotti riportato da Sport Mediaset: “Accogliamo con soddisfazione l’aggiudicazione per la costruzione della nuovada bob didi poter realizzare ...