Olimpiadi 2026 | svelati i 5 cerchi a Milano | come sono Coni e Regioni ottimisti sulle infrastrutture

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 – Tra due anni aprenderanno il via i giochi olimpici invernali, che per due settimane catalizzeranno l’attenzione sull’Italia. Oggi astatisimboli die Paralimpiadi: le installazioni scenografichestati presentanti dalle pattinatrici Valentina Marchei e Carolina Kostner e si trovano davanti all'ingresso del Palazzo della Ragioneria Municipale, in piazza della Scala. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco diGiuseppe Sala, il Presidente della FondazioneCortinaGiovanni Malagò, l'amministratore delegato della Fondazione Andrea Varnier, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e altri rappresentanti delle ...

Da un lato i 5 cerchi, dall'altro i 3 agitos. Milano entra ufficialmente nel clima olimpico con la cerimonia di rivelazione dei due iconici simboli dei Giochi che resteranno in piazza della Scala fino ...Il conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 è ufficialmente iniziato. Mancano esattamente due anni alla cerimonia di inaugurazione che sarà ospitata il 6 febbraio 2026 ...Saranno ospiti la campionessa di sci Federica Brignone per promuovere il suo sport in avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e Edoardo Leo che sarà protagonista della fiction Rai “Il ...