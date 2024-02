Olanda | fallisce per ora la formazione del governo di ultra destra Si sfilano i cristiano-democratici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il 22 novembre Geert Wilders leader del Partito per la libertà, movimento di estrema, annunciava l’arrivo al. I risultati delle elezioni in, pur nella frammentarietà, avevano dato un segnale chiaro al politico considerato l’alfiere della Netxit, l’uscita dei Paesi Bassi dalla Ue. Quello di tentare, pur nella difficoltà, uncon l’aiuto dei-democrativi. E invece sono falliti, almeno per il momento, i negoziati per ladel. Il leader del Nuovo contratto sociale (Nsc), Pieter Omtzigt, ago della bilancia per ladi un esecutivo con l’, ha annunciato l’intenzione di ritirarsi dai colloqui per divergenze sulle finanze ...