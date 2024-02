Ok dal Mase all' elettrodotto sottomarino Adriatic Link

Il 13 dicembre è morto Giov anni Zecchini : il giovane di Mira, in Provincia di Venezia, che dodici anni fa precipitò in una piscina in fase di ... (ilfattoquotidiano)

Nuovo via libera dal Mase a EP Produzione per gli interventi sulla centrale di Tavazzano. Il ministero ha infatti concesso l'esenzione dalla Via per il progetto di installazione di Advanced gas path ...Dopo oltre 120 incontri con amministrazioni regionali e comunali, associazioni e cittadini, il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato con decreto la realizzazione dell'Adr ...Terna investirà per l’opera circa 1,3 miliardi di euro: Adriatic Link favorirà l’integrazione delle fonti rinnovabili e il raggiungimento ...