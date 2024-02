Oh | che sta succedendo? | orchestra impazzita e caos sul palco | Amadeus sbrocca | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Inizia il Festival di Sanremo 2024. E bastano pochi minuti per un curioso fuoriprogramma: Sangiovanni ha appena terminato la sua esibizione, secondo artista in gara con Finiscimi, ed ecco che mentre abbandona ill'inizia a suonare interrompendo. Spiazzato il conduttore: "No, eh... non iniziamo".infatti è stato interrotto dal suono della musica. Dunque un rapido confronto con il direttore e si riprende con lo show. Peccato che il tutto si ripeta poco dopo, al termine dell'esibizione di Fiorella Mannoia, che ha portato all'Ariston la canzone Mariposa. Stessa scena: lei che esce dal, Amadues parla e l'lo interrompe. "Oh ma che sta? Non si capisce più niente?!", urla e si dimena il conduttore e direttore ...