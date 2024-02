Oddio | che strazio | torna l’immenso niente di Sanremo pagato bene

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 6 febbraio 2024) Hanno fatto fare ai “cantanti”, tutti salvo la Mannoia che con sussiego comunista si è rifiutata, brrr con la bocca, i versi, i rumori che fanno i bambini dell’asilo. E i cantanti hanno eseguito e un po’ perché di meglio non saprebbero fare e un po’ perchéè una faccenda alla don Vito Corleone, che se ti fa una proposta che non puoi rifiutare, tu non ti rifiuti. Nessuno dice no aperché un conto sono le boiate ad uso della plebe, il popolaccio che sta sotto l’Ariston anche per 22 ore di fila e urla a tutto ciò che vede muoversi, che a vederli viene alle volte il sospetto che i centri sociali pro Hamas, tutti i torti proprio non ce li abbiano; altro è la sovrastruttura che non si vede ma si chiama Rai e si chiama politica e si chiama potere. Si chiama regime. Il regime ha le facce ilari, forse sfottenti di Amadeus, Fiorello e Fabio Fazio ...