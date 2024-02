Ocampos molestia, DENUNCIATO il tifoso MINORENNE sugli spalti (Di martedì 6 febbraio 2024) Individuato il tifoso MINORENNE autore della molestia nei confronti di Ocampos. Ecco la situazione legata al giocatore del Siviglia Le molestie nei confronti del giocatore del Siviglia Ocampos continuano con una novità dietro l’altra: in primis l’identificazione e denuncia nei confronti del giovane tifoso del Rayo Vallecano autore della molestia stessa. Si tratta infatti di un tifoso MINORENNE, dove la Liga denuncerà i fatti alla Procura dei Minori con tanto di processo. Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di martedì 6 febbraio 2024) Individuato ilautore dellanei confronti di. Ecco la situazione legata al giocatore del Siviglia Le molestie nei confronti del giocatore del Sivigliacontinuano con una novità dietro l’altra: in primis l’identificazione e denuncia nei confronti del giovanedel Rayo Vallecano autore dellastessa. Si tratta infatti di un, dove la Liga denuncerà i fatti alla Procura dei Minori con tanto di processo.

