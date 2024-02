Obiettivo decoro | È un primo passo Il nostro centro ha bisogno di regole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Una misura straordinaria per limitare gli orari di apertura di minimarket, bar e pizzerie kebab in alcune zone sensibili della città. Una misura temporanea che porta con sé, già, una promessa. "Chiederò agli uffici comunali di lavorare a una modifica del regolamento del commercio, proprio sul tema degli orari, che consenta di mantenere questo ‘limite’ anche oltre la scadenza dell’ordinanza stessa". La sindaca Barnini anticipa un tema cruciale. È su questo punto, infatti, che insiste Confesercenti. L’associazione di categoria si trova in accordo con la decisione presa dall’amministrazione comunale. "È il momento di tornare a parlare di regolamento del commercio – commenta Gianluca D’Alessio, responsabile Confesercenti Empolese-Valdelsa –. Che questo provvedimento, che ci trova concordi, sia il punto di inizio di un lavoro più ampio. C’èdi ripristinare le ...