Nuovo maxi tamponamento in autostrada | un morto e 6 feriti sulla A12 tra Rapallo e Chiavari

(Di martedì 6 febbraio 2024) Dopo quelli in A22 e in A21, si è verificato un altro grave incidente stradale in. Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite in unavvenuto in A12 tra i caselli di, nel Genovese, che ha coinvolto un tir e alcune auto. Il trattole traè stato chiuso dalle 7. Sul posto sono intervenuti mezzi del 118, tra cui sei ambulanze, polizia stradale e vigili del fuoco. Quattro persone sono state portate in codice rosso negli ospedali di Lavagna e al policlinico San Martino di Genova mentre altri duesono stati trasin codice giallo all’ospedale di Lavagna. Chi è la vittima La persona morta dell’incidente era un operaio che stava ...

Le corsie come viali alberati, l’ingresso come uno Skatepark e le stanze di degenza come colorate camerette. È questo il concetto creativo che ... (iodonna)

In pratica stipulava false vendite immobiliari per generare crediti Iva per la società acquirenti che venivano poi reimpiegati per nuovi acquisti immobiliari per evitare di accumulare denaro e ..."Per la prima volta Vanity Fair celebra tutti i cantanti in gara, ritratti all'insegna della moda della bellezza per riunire la diversità del panorama musicale italiano", così la rivista annuncia sul ...(Adnkronos) - Nuovi raid statunitensi nella notte contro gli Houthi. Il Comando centrale americano (Centcom) su X ha riferito che sono stati colpiti ...