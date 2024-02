Nuovo allenatore Liverpool | su Eurobet quotato Eziolino Capuano

(Di martedì 6 febbraio 2024), attualedel Taranto, potrebbe essere il sostituto di Jurgen Klopp al? La risposta, ovviamente, è no, anche se nel calcio nulla è precluso, ma il carismatico e istrionico tecnico campano è statodal noto bookmakere proposto a 1.001 rispetto la posta, insieme a nomi di illustri colleghi quali Antonio Conte, Carlo Ancelotti e i principali candidati che sono Xabi Alonso e pochi altri nomi. La puntata, che con dieci euro potrebbe far vincere oltre diecimila euro, è diventata già virale sui social: l’ingaggio del bravo e allo stesso tempo teatrale, una vita sulle panchine della Serie C, alla guida delè stato già giocato da alcuni fan. SportFace.

Pasquale Marino non è più l’ allenatore del Bari . Dopo la gara contro il Palermo la società ha optato per un cambio in panchina al quale, si spera, ... (calcioweb.eu)

L'episodio risale alla scorsa estate, dopo l'addio di Luciano Spalletti. Aurelio De Laurentiis incomincia il casting per il nuovo allenatore, poi risolto - a sorpresa - con l'arrivo di Rudi Garcia, ...Cambio sulla panchina del Foligno, sconfitto domenica scorsa in casa dalla Real Virtus (1-3) e invischiato nella zona playout. Esonerato Andrea Bobbi e al suo posto è stato chiamato alla guida tecnica ...Il tema panchina del Milan è sempre molto caldo. In lizza non c’è solo Conte ma, nelle ultime ore, si è fatto anche il nome di Farioli. Stefano Pioli, nonostante le parole di stima e fiducia di Zlatan ...