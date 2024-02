Nuovi esoneri Spal e Pineto cambiano in panchina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) La ventiquattresima giornata di campionato è stata fatale per due allenatori del girone B. A cambiare è stata lae il. La formazione di Ferrara è alle prese con una crisi senza fine: retrocessa con il Perugia l’estate scorsa, è già al terzo cambio. Stavolta la società dellaha deciso di richiamare De Carlo (ingaggiato a luglio 2023 e esonerato a inizio ottobre) che era stato esonerato per lasciare il posto a Leonardo Colucci. Fatale l’ultima sconfitta, quella con la Lucchese. Anche ilcambia mister. La società ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Daniele Amaolo. In classifica ilha 29 punti, ha collezionato appena quattro punti nelle ultime otto partite, bottino che ha fatto scivolare in classifica la squadra. La ...