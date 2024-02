Nuove Acque consegue una nuova certificazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Arezzo, 6 febbraio 2024 – Dopo le prime quattro che interessano diversi ambiti dell’azienda dalla qualità alla sicurezza, è la ISO 37001:2016 l’ultimaconseguita da, alla quale si aggiunge anche ladel Sistema di Gestione Anti-Corruzione. LaISO 37001 specifica requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e una culltura aziendale di integrità, trasparenza e conformità alla omonima norma. L’ottenimento dellae l’adozione di un sistema anticorruzione aiutano quindi l’azienda a prevenire, individuare e gestire eventuali situazioni potenzialmente rischiose, con l’obiettivo di porsi al riparo da episodi ...