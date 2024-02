Nuova esposizione agli Uffizi Ecco gli autoritratti su carta dei maestri del 500 e 600

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Firenze, 6 febbraio 2024 – Grande appuntamento: dal 6 febbraio al 28 aprile si potranno ammirare al primo piano della Galleria glisudei grandidel Cinquecento e Seicento. Le due sale affrescate da Luigi Ademollo accoglieranno quindi fino ad aprile i disegni con i volti di Fra Bartolomeo, Pontormo, Hans Holbein il Giovane, Luca Giordano, Rembrandt e tanti altri. Occasione più unica che rara dato che si tratta di opere, che per ragioni di conservazione, vengono raramente esposte al pubblico. I disegni suinfatti, sono molto più sensibili alla luce rispetto ad altri materiali, e possono essere esposti solo in ambienti e condizioni particolari, per non più di tre mesi ogni cinque anni. Questacomprenderà 41 ...