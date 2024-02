Nuova Denuncia sulla Costa dei Trabocchi | Chiosco Abusivo non Rimosso

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 6 febbraio 2024) Chieti - Dopo i recenti controlli a Rocca San Giovanni, l'attenzione si sposta su Fossacesia, dove i titolari di uno stabilimento balneare sono finiti nei guai per unstagionale troppo grande e nonalla scadenza del titolo concessorio. La Procura di Lanciano ha avviato un'indagine a seguito di segnalazioni riguardanti presunti abusi edilizi ed ambientali lungo ladei. I carabinieri forestali hanno preso in esame uno stabilimento balneare lungo il lungomare,ndo i proprietari alle autorità giudiziarie per violazioni urbanistiche e ambientali. Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, ilstagionale in questione superava le dimensioni autorizzate e non è statoentro il termine previsto dal titolo ...