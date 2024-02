Nuova area ludico-creativa Sorgerà alla parrocchia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Unaal servizio delle famiglie, dei bambini e dei giovani del territorio comunale. È con questo spirito che la giunta nei giorni scorsi ha dato il via libera a un contratto di comodato gratuito, per una durata complessiva di cinque anni, da siglare con ladi Sant’Antonio da Padova, a Pontestazzemese. "La– recita la delibera di giunta – dispone di un’idonea attrezzata e potenzialmente attrezzabile anche per altri scopi. È nostra intenzione favorire e incentivare la pratica sportiva nonché l’associazionismo in generale, ritenendolo elemento centrale per lo sviluppo della comunità. Inoltre vorremmo favorire lo svolgimento attività sociali ricreative, culturali e promuovere e valorizzare i prodotti e le tradizioni ...