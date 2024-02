Nuoto Sincro | Minisini d’argento ai mondiali Seconda medaglia italiana dopo l’argento nei tuffi

(Di martedì 6 febbraio 2024) caption id="attachment 355167" align="alignleft" width="300" Giorgio/captionLaarriva alla quinta finale. Giorgioè d`argento nel singolo tecnico con 245.3166 punti. E` la primadelartistico al mondiale di Doha e lain generale per i colori azzurri,l`altro argento di Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia nel trampolinodomenica.Le quattro finali precedenti dell`artistico alla Aspire Dome avevano portato soltanto piazzamenti, qualche delusione, come quella del doppio misto e un po' di paura (poi scongiurata), come quella che per sbaglio ha coinvolto il doppio tecnico femminile poche ore fa. Ricorso accettato, scuse accettate e tutto risolto. Vince il cinese Yang Schuncheng con 426.4766 punti. ...

Serviva un riscatto. Non sono stati mesi semplici per Giorgio Minisini. Il Golden Boy della danza in piscina ha dovuto lavorare sodo per tornare in forma, dopo l’infortunio al ginocchio con annesso in ...Storico quinto posto nei tuffi per Sarah Jodoin di Maria dalla piattaforma 10 metri DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - La quinta finale è quella ...Piange a dirotto, Giorgio. “Non posso farci niente, sto così”. Bene e male, felice e dolorante, nel passato e nel presente. Minisini è tante cose, anche questo argento che si prende tutto da solo, con ...