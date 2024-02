Nuoto artistico | l’Italia è quinta nella finale del tecnico e si avvicina alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) Un quinto posto importante per la Nazionale italiana delimpegnata nell’atto conclusivo della routine tecnica della prova a squadre ai Mondiali di Doha.capitale del Qatar non ci si gioca solo il podio iridato, ma anche la qualificazione a Cinque Cerchi. Linda Cerruti, Marta Iacoaccci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino sono stata autrice di un ottimo esercizio, il cui tema “Disco Dance – Carneval Quintino” è stato ben eseguito. Un vero e proprio party in discoteca rappresentato dalla compagine tricolore, che ha portato a un totale nello score di 260.8183. Un buon piazzamento nel computo della classifica combinata per il pass a Cinque Cerchi, che tiene conto di questo riscontro, di quello dell’Acrobatic Routine e poi del libero. Le nostre ...