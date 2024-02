Nuoto artistico | Giorgio Minisini è terzo nei preliminari del solo libero a Doha Yang Shuncheng davanti a tutti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) Calato il sipario sulla fase preliminare delmaschile dei Mondiali didi scena a(Qatar). Dopo lo splendido argento nella routine tecnica,è tornato in vasca per replicare quanto fatto nelle ore precedenti e dare un seguito alle buone sensazioni avute nel corso della prova iridata. Rappresentando il tema “Hope“, accompagnato dalle note di Hallelujah di Andrea Bocelli,partiva da un livello di difficoltà molto elevato, pari a 40.050. Sono arrivati ben tre Base Mark che hanno di fatto abbassato lo score in questione, pari a 24.5500. Il tutto associato all’impressione artistica da 82.9500 e all’esecuzione da 91.2083. Un punteggio totale di 174.1583 (). Il migliore è stato il ...