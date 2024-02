Novellara | aggredito dai vicini con pala da giardino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024)(Reggio Emilia), 6 febbraio 2024 - Mentre parlava col figlio, è stato avvicinato da un giovane di 21 anni, suo vicino di casa, il quale ha iniziato a manifestare un comportamento aggressivo, forse ipotizzando che si stesse parlando proprio di lui, minacciando di spaccargli la faccia, per poi allontanarsi. Ma poco dopo è tornato con il padre, di 59 anni, entrando nel cortile di casa per poi colpire il proprietario con unada. Accadeva nella tarda serata del 7 ottobre dello scorso anno. Le indagini hanno portato ora alla denuncia di padre e figlio, residenti a, accusati di percosse, minacce e violazione di domicilio. Forse precedenti dissidi tradi casa alla base di questo comportamento aggressivo e violento. Lausata per le percosse era stata ...