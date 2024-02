Non sono pronto | Medvedev devastato dopo la finale con Sinner | la decisione scuote il tennis

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) La finalissima degli Australian Open contro Jannik, per Daniil- il russo che ne è uscito sconfittoaver subito una impensabile rimonta - è stata una clamorosa mazzata. In tutti i sensi: psicologico, ovviamente. Ma anche fisico: si pensi infatti che ora il numero 3 al mondo ha fatto sapere che non parteciperà al prossimo torneo che aveva in programma, l'Atp 500 di Rotterdam. La ragione del frofait è fisica:sarebbe infatti ancora molto provato dalla battaglia lunga cinque set contronellanella terra dei canguri, la partita in cui era avanti due set a zero, un match che sembrava chiuso. E invece... Perè stata la quinta sconfitta su sei finali in uno slam disputate in carriera, insomma un duro colpo da ...