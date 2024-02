“Non solo Hamilton | anche Verstappen” | tifosi increduli

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il passaggio di Lewisin Ferrari non sarà l’unico ‘botto’:Maxpotrebbe cambiare scuderia. Il Mondiale 2024 è ormai alle porte e i tantissimi appassionati di Formula 1 si stanno già preparando a vivere grandi emozioni grazie ai protagonisti che infiammeranno questo campionato. Il mese di febbraio sarà caratterizzato dalle presentazioni delle varie monoposto e dai primi test, che consentiranno di avere una prima idea sulle nuove vetture prima dell’esordio stagionale in Bahrein.può seguire: nessuno se l’aspettava – Foto ANSA (Cityrumors.it)Tuttavia, se da una parte c’è molta attenzione per come arriveranno le varie scuderie all’inizio della nuova stagione di F1, dall’altra la notizia di Lewisalla Ferrari continua a tenere ...

Non solo il destino personale di questa attivista antifascista italiana di 39 anni, da un anno in un carcere di Budapest in condizioni umilianti. Ma, di nuovo, lo Stato di diritto nell’Ungheria del ...Scadono i termini per la presentazione degli emendamenti alla proposta. Quattro quelli della maggioranza. Duemila per le opposizioni. Legge elettorale: resta la proposta di premio oltre il 40% dei vot ...C'è grande attesa a Sanremo 2024 per l'esibizione di BigMama, la rapper «che non le manda a dire» e che da ragazza che ha fatto di tutto per emergere dal disagio, sul palco dell'Ariston si prepara a s ...