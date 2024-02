Non solo blu | il gorgonzola del futuro cambierà colore

Il gorgonzola del futuro non sarà per forza blu. Potrà virare verso il bianco o il giallo-verde, addirittura diventare rosa o rosso-marrone, o ... (sbircialanotizia)

Milano, 6 feb. (Adnkronos Salute) - Il gorgonzola del futuro non sarà per forza blu. Potrà virare verso il bianco o il giallo-verde, addirittura ... (iltempo)

La Stanley Cup è la tazza termica più famosa degli Stati Uniti ma ora può essere tua con una spesa nettamente minore.Andranno solo allo 0,6% degli anziani non autosufficienti” ROMA – “Lo schema di decreto legislativo su anziani e non autosufficienza contiene troppi rinvii e nessuna risorsa per dare risposte ai ...I carabinieri di Madonna di Campiglio sono stati particolarmente impegnati nello scorso mese di gennaio, e non solo per operare i consueti interventi di soccorso di sciatori infortunati o di persone ...