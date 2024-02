Non riusciamo a lavorare | colpa dell’Europa | E anche sulle coltivazioni decidono loro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ore 9, ieri mattina: Daniele Di Caro, dell’azienda agricola Di Caro Claudio di Fano, ci ha permesso di salire con lui sul suo mezzo agricolo. Appena partiti la situazione era un po’ caotica, con i 150 trattori che cercavano di immettersi nella strada, per portare avanti labattaglia. Chiunque in questa settimana entri a Pesaro attraverso il casello autostradale si troverà di fronte, come un biglietto da visita, un capannello di agricoltori, con imezzi agricoli colorati, e con le bandiere italiane che fiere svettano al vento. Restano fino al 10 prossimo. Clacson, trombe e sirene sono state le voci di quegli agricoltori che hanno deciso di sfilare verso via Gagarin, passando davanti allo Spazio Conad, mentre le persone inneggiavano e ricambiavano a quei suoni. Nessuno si è lamentato della manifestazione. Tutti ammirano questi lavoratori. ...