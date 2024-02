“Non dovevo farlo” Vittorio | il crollo e le lacrime nella notte | cambia tutto al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) La nuova puntata delha provato e non pocoMenozzi, protagonista di diverse clip con Beatrice Luzzi. Ha fatto sapere di volersi dissociare da alcune delle parole che l’attrice ha rilasciato nei confronti di Massimiliano Varrese. Più tardi però, afflitto dai sensi di colpa per aver spesso difeso l’amica, nel post diretta ha ammessocon Greta, che gli asciugato anche le. Il modello è infatti crollato inal pensiero di non avere nominato l’attrice ma avere preferito una persona che con questa dinamica aveva poco a che fare, Rosy Chin. Greta lo ha ascoltato e cercato di capire perché stesse così male. Dalla sua il modello ha dichiarato di essersi sentito come se avesse tradito un’amica, nonostante spesso le abbia dato ragione, anche quando ...