No | i vaccini non c’entrano con l’aumento dei casi di tumore

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il 3 febbraio 2024 è stato pubblicato un post su X secondo cui «L’OMS avverte che l’incidenza del cancro aumenterà del 77% entro il 2050. E ci credo, se no a cosa sarebbero serviti i “”?». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa e rientra all’interno della teoria antista, infondata, secondo cui ipossono avere effetti cancerogeni. In ocone della Giornata mondiale contro il cancro, celebrata il 4 febbraio, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha rilasciato gli ultimi dati su questa malattia. Nel 2022, si legge nel comunicato stampa dell’Iarc, si sono registrati circa 20 milioni di nuovidinel mondo, e i più comuni sono stati: ...

Gianni Alemanno , presidente del movimento Indipendenza ed ex sindaco di Roma, ha rilasciato un'intervista alla redazione del Giornale d'Italia in ... (ilgiornaleditalia)

Gianni Alemanno , presidente del movimento Indipendenza ed ex sindaco di Roma, ha rilasciato un'intervista alla redazione del Giornale d'Italia in ... (ilgiornaleditalia)

Il virologo: "In Italia ( Borghi non lo sa, perché non ha studiato) c'erano 5.000 casi di polio all'anno, con il vaccino si sono azzerati" "L'Oms ... (sbircialanotizia)

La bufala che circola sui social del bollino con la rana Rainforest che nasconde la presenza di vaccini e farina di insetti nei prodotti ...Ci sono casi decritti in diverse regioni, sottolinea Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit. Non è una malattia che va sottovalutata, ha una mortalità di 1 su 1.000 ma è estremamente cont ...L’Ausl Romagna si è costituita parte civile per danno d'immagine e pericolo rappresentato dagli imputati non vaccinati ...