No alle trascrizioni per i figli di due donne | la mamma arcobaleno | “Così si cancella una genitrice”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Milano, 6 febbraio 2024 – "Non possiamo che provare amarezza e rabbia. Siamo rimasti male per questa ennesima sentenza che non riconosce un diritto, che con una facilità estremaun genitore. Nello stesso tempo però pone l'accento su quello che noi evidenziamo da anni: c'è un vuoto legislativo che deve essere colmato al più presto". A parlare è Angela Diomede, referente lombarda dell'associazione Famiglieinsieme alla sua compagna Tatiana di una bimba di 6 anni. La Corte d'Appello di Milano non ha riconosciuto la trascrizione dell'atto di nascita didi tre coppie dinati con procreazione assistita effettuata all'estero. Solo la madre biologica è considerata "madre". Un passo indietro? "Altroché. Perché a livello giuridico-amministrativo è stato rimosso un ...