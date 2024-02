No a bambini con due mamme | sentenza d’Appello a Milano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nuovache ribalta la precedente sulle coppie omogenitoriali. Sull’atto di nascita solo la gestante può essere indicata come genitrice. Per i giudici sono illegittime le trascrizioni di figli di coppie di donne

Yacine Adli , centrocampista del Milan, sarà tra i premiati domani in occasione dell'evento 'Amico dei Bambini' per l'anno 2023. Il comunicato (pianetamilan)

Coppie omogenitoriali femminili: alla madre intenzionale resta solo la strada del procedimento di adozione in casi particolari. La Corte: «Ma ... (corriere)

Wonka, il film campione d’incassi diretto da Paul King con protagonista Timothèe Chalamet nel ruolo dell'amato Willy Wonka, arriva giovedì 29 febbraio in Home Video per Warner Bros. Home Entertainment ...Aleksey e Hyung-ki si sono conosciuti da bambini nelle aule della Yehudi Menuhin School ...Da vent'anni fanno ridere con show, dove spesso hanno fatto irruzione star della classica, leggende del ...Ecco delle idee per organizzare il tuo carnival party a casa senza stress ma solo divertimento, dal cibo ai travestimenti ...