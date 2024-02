Nikolajewka La sfilata delle penne nere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) COLICO Alpini e attivisti dell’Anoi, insieme, per commemorate i caduti della Battaglia die per ribadire il no alla guerra e il sì alla pace. Ledell’Alto Lario hanno commemorato domenica a Colico l’81esimo anniversario della Battaglia di, combattuta a partire dal 26 gennaio 1943 dai soldati dell’Asse per rompere l’assedio dei russi sul fronte del Don. Quarantamila uomini rimasero indietro, morti nella neve, dispersi o catturati. È dal 1950 che a Colico si svolge la manifestazione. Alla cerimonia hanno preso parte pure i militari di un plotone del Battaglione Morbegno di Vipiteno, oltre che i rappresentanti di 120dei gruppisezioni dell’Ana di Argentina, Como, Domodossola, Lecco, Luino, Milano, Monza, ...