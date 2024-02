Nigeria vs Sudafrica – probabili formazioni

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’impressionante campagna dellain Coppa d’Africa li ha portati a un passo dalla finale, ma devono superare ilnella semifinale di mercoledì 7 febbraio allo Stade de la Paix. Le Super Aquile hanno mantenuto il quarto clean sheet consecutivo l’ultima volta contro l’Angola, mentre i Bafana Bafana hanno avuto bisogno di Ronwen Williams al suo meglio per sconfiggere Capo Verde nei quarti di finale. Il calcio di iniio divsè previsto alle 18 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreMentre gli uomini di José Peseiro hanno ottenuto un’altra vittoria senza subire gol contro l’Angola, le Super Aquile hanno mostrato i segni della stanchezza accumulata negli ultimi otto, con diversi ...

Osimhen accusa un fastidio addominale durante la Coppa d’Africa La Nigeria si prepara alla semifinale contro il Sudafrica arrivano però notizie incerte sulla condizione di Victor Osimhen, l’attaccante ...Allarme rientrato per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli era rimasto ad Abidjan insieme ad un membro dello staff medico della Nigeria per curarsi da un dolore alla fascia ...Fonti africane ridimensionano il problema accusato dall'attaccante del Napoli, Osimhen: dovrebbe esserci per la Semifinale.