Nigeria-Sudafrica | Coppa d’Africa | tv in chiaro | probabili formazioni | pronostici

(Di martedì 6 febbraio 2024)è una semifinale dellae si gioca mercoledì alle 18:00: tv in, streaming,. È ancora intatto il sogno delladi Victor Osimhen di diventare campione continentale dieci anni dopo l’ultimo trionfo. Le Super Aquile sono, di fatto, l’unica big del calcio africano a non aver tradito le attese, arrivando senza grossi problemi tra le prime quattro della manifestazione organizzata dalla Costa d’Avorio. Lookman – IlVeggente.it (Ansa)Pur non rientrando nel novero delle favoritissime alla vigilia, la selezione guidata dal commissario tecnico Jose Peseiro si è fatta largo principalmente grazie alla grande solidità nella propria metà campo: la, ...

Calcio Napoli - Problema per Osimhen che può restare fuori per infortunio. Le condizioni dell'attaccante Victor Osimhen verranno monitorate in queste ore. Per adesso non è partito con il resto della s ...Preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di salute di Victor Osimhen. L'attaccante azzurro non è partito con la squadra in vista della semifinale di Coppa d'Africa ...COPPA D'AFRICA - Il numero 9 della Nigeria e del Napoli, nei minuti conclusivi della sfida contro l'Angola ha accusato un problema di natura addominale ...