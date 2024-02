Niente trascrizione per entrambe le madri | stangata sulla comunità Lgbt

(Di martedì 6 febbraio 2024) La corte d'appello di Milano ha accolto l'appello della procura guidata da Marcello Viola e ha dichiarato «ammissibile il reclamo» che riguarda le trascrizioni di figli di tre coppie con due. In sintesi, a essere riconosciuta come mamma è solo la madre biologica. La sezione Persone minori e famiglie della corte d'Appello milanese, composta dai magistrati Fabio Laurenzi (presidente), Alessandra Arceri e Maria Vicidomini (consiglieri), si è pronunciata su tre ricorsi riguardo la rettificazione di iscrizioni sul Registro dello Stato civile della doppia maternità realizzata all'estero mediante fecondazione assistita e «ha accolto, e per l'effetto ha dichiarato ammissibile il reclamo proposto dalla procura di Milano avverso i decreti del tribunale coi quali si era ritenuto inammissibile» la procedura di rettificazione. La corte ha dichiarato «illegittima ...

Figli con due mamme. La sezione famiglia della Corte d'Appello civile di Milano ha accolto il ricorso della Procura milanese contro i decreti del Tribunale che, il 23 giugno scorso, hanno ...