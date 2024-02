Niente Sanremo per Beppe Vessicchio | la seconda vita tra salse di pomodoro e il vino fatto con la musica

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 6 febbraio 2024) Lo scetticismo iniziale si scioglie con il passare dei minuti. L’intervista durerà due giorni, tra assaggi e test carbonari, occhi stralunati e digressioni. Se sfogliamo la biografia dici passano davanti sette, otto vite. «Si parla sempre della lunghezza della, io penso alla sua larghezza, può avere una tridimensionalità». Di volta in volta lo vediamo come compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, si è cimentato anche come cabarettista. E tra un talent in tv («Quella cosa che sta tra due pubblicità») e chissà cos’altro, lo ritroviamo in Puglia a studiare le connessioni tra Mozart e i pomodori, una delle sue grandi passioni, insieme al. «È il trait d’union della mia, è stato Davide Rampello ad accendere la passione enologica, a istruirmi». Di fronte abbiamo una ...