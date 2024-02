Niente compiti per le vacanze? Gli studenti | “Siamo favorevoli Ma non perchè siamo lavativi”

“Il masochista non si cura per paura di star meglio”. Lo diceva Roberto Gervaso. Uno che spesso c’azzeccava nel fustigare ma con leggerezza. “Il Pd non si cura per paura di far meglio”: noi, con modes ...Diritto alla disconnessione e niente compiti per casa durante le imminenti vacanze di Carnevale. È la proposta che l’assessore all’istruzione Francesca Gerosa, durante l’incontro di mercoledì 31 ...TRENTO. Un obiettivo è la "disconnessione", ma si è parlato anche della possibile riforma dei debiti formativi, dei corsi sulle pari opportunità e dello sport. Questi alcuni temi emersi dal vertice tr ...