Nicoletta Manni | étoile della Scala | presenta il libro autobiografico “La gioia di danzare”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’artista leccese, tra le stelle più luminosescena internazionale, parlerà del suo amore sconfinato per il ballo esua carriera, fatta di fatiche, sacrifici e successi, in un incontro aperto al pubblico. Ingresso libero con prenotazione È in programma domenica 18 febbraio, nella Sala degli SpecchiReggia di Monza, lazione del