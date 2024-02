Nicola Rossi a Cusano Italia Tv | Il Rdc? Giusto rivederlo Ex Ilva | meglio dare quei soldi agli operai

(Di martedì 6 febbraio 2024) “È lecito presumere che nel 2024 l’possa anun po’degli altri paesi europei, non molto, ma un pochino”. Queste le parole di, economista, intervenuto per analizzare la situazione economicana nel corso del programma “L’imprenditore e gli altri” in onda suTv. “Si cominciano a vedere gli effetti della spesa del Pnrr”, ha continuato. “Nel 2024 dovremmo registrare un volume di spesa significativo, ormai sono entrati più della metà dei conti previsti. Però diciamo che è proprio questo il primo elemento di preoccupazione: se la spesa del PNRR, che comincia ad essere significativa, si traduce in uno o due decimi di punto, siamo parecchio al di sotto di quello che alcuni avevano ...

