Nicola Gratteri minacciato di morte | arrestato il presunto autore della lettera

(Di martedì 6 febbraio 2024) E’ accusato di essere l’di una, contenente minacce di, indirizzata all’allora ProcuratoreRepubblica di Catanzaro, oggi a capoProcura di Napoli e di un sostituto procuratore di Salerno di cui non è stata resa nota l’identità. Un uomo, Salvo Gregorio Mirarchi, è statodalle Squadre mobili di Salerno e Catanzaro con l’accusa di minaccia a pubblico ufficiale, aggravata dal metodo mafioso. L’arresto è stato fatto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Salerno su richiestaProcuracittà campana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L’evento, promosso dal Comune di Qualiano in sinergia con l’Associazione “Terra Viva” con la presentazione del libro “Il Grifone”: modera Luigi ... (puntomagazine)

Basta! Si potrebbe riassumere in questa esclamazione la delusione e la rabbia dei rappresentanti delle Associazioni del comprensorio ... (ilblogdigio)

Nicola Gratteri a Qualiano alla Don Bosco Verdi di Qualiano , presentato il libr “Il Grifone: Come la tecnologia sta cambiando il volto della ... (puntomagazine)

Basta! Si potrebbe riassumere in questa esclamazione la delusione e la rabbia dei rappresentanti delle Associazioni del comprensorio ... (ilblogdigio)

NAPOLI – Una lettera anonima con minacce di morte all’indirizzo del procuratore di Napoli Nicola Gratteri e di un altro magistrato. Gli agenti delle squadre mobili di Salerno e Catanzaro hanno ...Agenti della Squadra Mobile di Salerno e di quella di Catanzaro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Salerno, nei confronti del 33enne Salvo Gregorio Mirarchi, ...Catanzaro: la Polizia di Stato esegue ordinanza di custodia cautelare in carcere per minacce al Procuratore Gratteri e ad un Sostituto Procuratore.