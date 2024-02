Nicholas Gavagni è vicecampione italiano Juniores nel salto in lungo

(Di martedì 6 febbraio 2024) In campo regionale, Stella Arniani si è laureata campionessa toscana nelcon l’asta con 2.70 metridell’Alga Atletica Arezzo ha vinto la medaglia d’argento nelinai Campionati ItalianiIndoor. (Nella foto con Paolo Tenti) Nato nel 2006 e allenato da Paolo Tenti, l’atleta aretino è sceso in pista ad Ancona nella più importante manifestazione nazionale di categoria dove è stato protagonista di una prova particolarmente positiva con undi 7.15 metri con cui è risultato il migliore in assoluto del suo anno di nascita e con cui ha meritato il secondo gradino del podio. Il titolo diè arrivato già al primo anno nella categoriacontro avversari ...

Nicholas Gavagni (nella foto) dell’Alga Atletica Arezzo ha vinto la medaglia d’argento nel salto in lungo ai campionati Italiani juniores indoor. L’atleta aretino è sceso in pista ad Ancona nella più ...Arezzo, 6 febbraio 2024 – Nicholas Gavagni dell’Alga Atletica Arezzo ha vinto la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Campionati Italiani Juniores Indoor. Nato nel 2006 e allenato da Paolo Tenti, ...L'Alga Atletica Arezzo ha conquistato due titoli regionali ai campionati toscani Ragazzi. Mattia Falciani ha vinto nel salto in alto e Daniel Fiani nei 50 piani. Gemma Fabbriciani ha ottenuto un primo ...