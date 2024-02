Nevada | è caos tra primarie e caucus | Trump ha già vinto delegati ma si teme il flop

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il caotico duello a distanza tra Donalde Nikki Haley in– dove oggi si svolgono lea cui partecipa solo l’ex ambasciatrice all’Onu mentre l’ex presidente parteciperà, sempre da solo, ai– sta provocando molta confusione tra gli elettori repubblicani dello Stato. Che in migliaia – rivela Nbcnews – stanno telefonando ai funzionari locali per chiedere perché hanno ricevuto la scheda elettorale senza il nome del loro candidato preferito –nei sondaggi è intorno al 50% – senza rendersi conto che per votare per lui dovranno recarsi giovedì alle riunioni dei, sulla base delle quali verranno poi attribuiti i. L’ex presidente quindi ha già virtualmente in tasca tutti i 26del ...

Caos Nevada, ecco perché La situazione caotica è stata determinata dal fatto che l'Assemblea Legislativa del Nevada, controllata dai dem, ha accolto il calendario riformato delle primarie deciso dal ...SESTRIERE – Sestriere: prima uscita per la Fiaccola dei FISU Games Invernali Torino 2025. SESTRIERE: PRIMA USCITA PER LA FIACCOLA DEI FISU GAMES INVERNALI TORINO 2025 “La Guarini”, la fiaccola che acc ...Like other forecasters, Oxford thinks a small portion of swing voters in a handful of swing states—Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, and Nevada—will tip the balance ...