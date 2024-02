Negli armadi di Sanremo | ecco i brand che vedremo sul palco

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si alza il sipario sul Festival di. E’ tutto pronto per la 74esima edizione della kermesse canora, con il gran debutto fissato per il 6 febbraio. Al timone per la quinta (e, a detta sua, ultima) volta c’è Amadeus. Al suo fianco ci saranno co-conduttori e co-conduttrici diversi per ogni serata. E poi ci sono ovviamente i cantanti in gara, tra big e nomi emergenti. L’attesa per i brani che gli artisti porteranno sulè tanta ma l’eccitazione per i look dei protagonisti è altrettanto alle stelle. Chi vestirà chi? Tra qualche conferma e molti misteri,quello che sappiamo. Le giacche di Amadeus Il bozzetto del look Gai MattioloDa cinque anni a questa parte non èsenza… le giacche luccicanti di Amadeus. Il conduttore brilla sotto le luci dell’Ariston, elegantissimo nelle creazioni di Gai Mattiolo. ...