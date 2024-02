NBA | i risultati della notte 6 febbraio | Anthony Davis trascina i Lakers | successi esterni per Clippers e Mavericks

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) Altra grandequella appena completata in NBA, con sei partite disputate per la regular season 2023-2024. Andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, riepilogandoe migliori marcatori delle sfide andate in scena nella lega cestistica più famosa al mondo. I Dallas(27-23) battono a domicilio i Philadelphia 76ers (30-19) per 102-118. I padroni di casa iniziano col piede giusto (33-26), andando anche a +10 nel secondo quarto (50-40) e mantenendo quattro lunghezze di vantaggio sugli ospiti dopo 24’ (57-53). Nella ripresa Dallas esce meglio dagli spogliatoi e riesce a mettere la freccia alla terza sirena (74-77), trovando poi nella frazione conclusiva l’allungo decisivo e lasciando i 76ers letteralmente al palo: finisce 102-118 in favore deiche rimangono così all’ottavo ...