Nba | fanno festa entrambe le squadre di Los Angeles Cleveland seconda a Est

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Milano, 6 febbraio 2024 - Sorridonole sponde di Losnella notte italiana. I Clippers, terza forza della Western Conference ad un solo successo di distanza dalla vetta occupata da Oklahoma City e Minnesota, ottengono la quarta vittoria consecutiva sul campo di Atlanta al termine di una partita ad altissimo punteggio, come testimoniato dal risultato finale: 149-144 in favore degli ospiti. Leonard e Harden combinano per 66 punti (per il "Barba" anche 10 assist), mentre agli Hawks non bastano i 27 punti di Hunter e la doppia doppia da 25 punti e 12 assist di Young. Conquistano invece il terzo successo in fila i Lakers, che confermano la loro posizione in zona play-in. I gialloviola espugnano il parquet di Charlotte con il punteggio di 124-118, nonostante le prestazioni fra le file degli Hornets di Bridges e di Miller, che chiudono ...