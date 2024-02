Nba Basketball School anche a Ravenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 - Per il 2024 Sport and Fun Holidays Srl - licenziataria esclusiva per l’Italia del marchio NBA, ha definito un ricco programma caratterizzato da settimane di Summer camp residenziali, Player Clinic ed altri eventi estivi, denominati NBA Summer Experience, rivolti a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 17 anni. Si partirà già alla fine di questo mese con il quinto Nba Player Clinic Tour. Un tour di 13 giorni che toccherà diverse città in 7 regioni italiane e a cui ne farà seguito almeno un altro in autunno. Il Player Clinic consiste in una giornata dove i partecipanti respirano e vivono la Nba e vengono organizzati in primavera, autunno e inverno. Gli allenamenti, della durata di 90’ cadauno, vengono condotti da un direttore tecnico del circuito Nba giunto appositamente in Italia. Grazie alla collaborazione con la ...