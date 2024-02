Navetta gratuita per l’ufficio postale

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il Comune di Cassolnovo ha avviato il servizio diper portare i cittadini alle Poste di Gravellona. La filiale del paese è chiusa dopo il raid dei ladri che hanno rubato lo sportello elettronico pochi giorni fa e sarà inagibile sino a fine del mese. Ogni martedì e venerdì grazie alla collaborazione dell’Auser sarà possibile utilizzare il servizio che parte alle 9 dal piazzale antistante il municipio e per usufruire del quale è obbligatoria la prenotazione alServizi Sociali al numero 0381-911252. Si tratta di un sistema utile a filtrare le richieste e ad accogliere quelle di chi avrebbe problemi a raggiungere da solo Gravellona. "Gli utenti – spiega il sindaco Luigi Parolo – non sosterranno alcuna spesa, il servizio è finanziato con fondi comunali. Siamo grati all’Auser di Cassolnovo e di Gravellona ...

