Naso elettronico | svela l’origine e la freschezza dei vini

(Di martedì 6 febbraio 2024) La postdoctoral researcher Sonia Freddi ha condotto un progetto di ricerca finanziato con i fondi del 5x1000 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, mirato a sviluppare unper il monitoraggio di cibo e bevande. L'obiettivo del progetto, intitolato "Dalle nanostrutture all'intelligenza artificiale: unper la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio viticolo", è stato di costruire un sistema in grado di analizzare le componenti volatili, fornendo informazioni cruciali sulla composizione chimica di fluidi e solidi.L'analisi delle componenti volatili rappresenta un metodo efficace per ottenere informazioni dettagliate sulla composizione chimica di cibi e bevande, utilizzabile in diversi settori, come il controllo della qualità e della ...